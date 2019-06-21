Kayıp kişi bulundu

Kayıp kişi bulundu

17 Haziran’dan beri kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Tuğçe Turçin (K-13), dün bulunarak ailesine teslim edildi.

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