ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Kayıp kişi bulundu
Haberler
21 Haziran 2019 Cuma 13:15
Muazzez Gazihan
17 Haziran’dan beri kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Tuğçe Turçin (K-13), dün bulunarak ailesine teslim edildi.
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Necat British miniklerinin karne heyecanı
2
68 yaşındaki turist boğulma tehlikesi geçirdi
3
Uluçay: "Bilişim ve inovasyon ülkeyi çok...
4
AKEL'den yemek ile ilgili yüksek tonda eleştiri
5
Avrupa Liderler Zirvesi’nde Türkiye kararı
6
En pahalı süt,yumurta ve peynir Güney Kıbrıs...
7
Candan ve Saner AKPA toplantısına katılacak
8
Hayatı film oluyor
9
Özcan Deniz'in eşi'nden boşanma iddialarını...
10
'Konuşma ve yutmada zorluk ALS belirtisi'
Güzelyurt İyilik Gönüllüleri 600 bardak su dağıttı
Haberler
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı yarın yapılıyor
Haberler
68 yaşındaki turist boğulma tehlikesi geçirdi
Haberler
KSP, Kıbrıs sorununda çözümsüzlüğün kalıcılaştırıldığını savundu
Haberler
Kayıp olan 17 yaşındaki Fahriye Akyol bulundu
Haberler
SON DAKİKA HABERLERİ
Özersay: “KKTC Hükümeti Maraş'ı açma...
Tatlısu – Geçitkale Anayolu’nda ölümlü kaza
"Seçime yönelik müdahalem olduğu yönündeki...
Candan ve Saner AKPA toplantısına katılacak
Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nde...
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
GÜL ECZANESİ
Tel: 2276201
Lefkoşa
SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
Tel: 0392 227 7676
Lefkoşa
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
Tel: 2240415
Girne
ARKAN ADIŞANLI ECZANESİ
Tel: 05488531553
Girne
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
Tel: 8152025
Gazimağusa
ÖZNERGİS ECZANESİ
Tel: 3652492
Gazimağusa
ULUÇAY ECZANESİ
Tel: 3652424
Güzelyurt
İNCİRLİ ECZANESİ
Tel: 7142874
İskele
ÖZBİRTAN ECZ
Tel: 3712224
Facebook
32.6B
Twitter
4.9B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Necat British miniklerinin karne heyecanı
Kıbrıs
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE
×