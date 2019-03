KIB-TEK ile KTMMOB arasında İşbirliği Protokolü imzalandı

Kibris Turk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile Kibrıs Turk Muhendis ve Mimar Odaları Birligi (KTMMOB) arasında, “Mesleki Hizmet Alımı, Bilimsel Arastırma ve Danısmanlık ile Topluma Hizmet İşbirligi Protokolü” imzalandı.

KIB-TEK’ten yapılan acıklamaya gore; mesleki, bilimsel ve toplumsal konularda işbirliklerini geliştirmek, ortak calışmaları teşvik etmek ve toplum yararına ortak projeler geliştirmek amacı taşıyan protokole, KIB-TEK adına Yonetim Kurulu Başkanı Muharrem Saygılı, KTMMOB adına ise Başkan Seran Aysal imza koydu.

KIB-TEK Genel Müdürlügü’nde bugün imzalanan protokol bir yıl gecerli olacak.

Protokolün maddelerine gore; taraflar karşılıklı ilgi alanlarına giren ve ihtiyaç duyulan konularda birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanacak.

Ayrıca tarafların ihtiyaç duyulan alanlarda karşılıklı olarak mesleki ve yönetsel konularda projeler geliştirmek üzere işbirliği yapmaları da öngörülüyor.

Uzlaşılan protokole göre, projelerin yürütülmesi ortak mutabakat ve her iki tarafın yetkili kurullarında alınan kararlara bağlı olarak yapılacak. Söz konusu projelerin takip ve denetimi için de her iki tarafın yetkili kurulları gerektiğinde görüşme ile ziyaretler de gerçekleştirebilecek.

“Karşılıklı olarak mesleki ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak bilimsel toplantıların düzenlenmesini özendireceklerdir” ifadelerinin kullanıldığı protokolün diğer maddeleri ise şöyle:

“Tarafların ilgi alanlarına giren konularda ortak çalışmaların yapılması desteklenecektir. Tarafların hizmet içi eğitim faaliyetleri ortaklık ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir. KIB-TEK, ihtiyaç duyduğu her türlü projenin planlanması, tasarlanması, kontrollük ve danışmanlık hizmetleri konusunda KTMMOB’den hizmet alımında bulunabilecektir. KIB-TEK uygulama projelerinin yasal mevzuatlar çerçevesinde KTMMOB’ne bağlı meslek odalarından vize almasının sağlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.”

Protokol uyarınca, işbirliğinden ortaya çıkabilecek olan mali yükümlülükler “belirtilen amaç, kapsam ve uzlaşılar çerçevesinde oluşacak mali yükümlülük, ancak taraflar arasında yapılacak bir sözleşme ile meydana gelebilecektir” ifadeleriyle karara bağlanırken, protokolün yorum ve icrasından ortaya çıkması muhtemel anlaşmazlıklar için karşılıklı müzakereler yapılması öngörülüyor.

Protokolde, “Eğer uyuşmazlık yine çözülmezse, bu uyuşmazlıkların çözümünde KKTC mahkemeleri yetkili olacak, KKTC yasa ve mevzuatı uygulanacaktır” denildi.