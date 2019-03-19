Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi, Sadıkoğlu’na ziyarette bulundu

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi, Sadıkoğlu’na ziyarette bulundu

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulundu.

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs  TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu’na ziyaretinde Başkan Yardımcısı Namık Avkıran Alanlı ile Yönetim Kurulu üyeleri Yaşar Çavdar, Kemal Hordan, Mustafa Dinsev ve Ömer Baturay eşlik etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu kabuldeki konuşmasında, İskele Belediyesi olarak bölgede bulunan tüm okul, kurum, kuruluş ve derneklere ellerinden gelen katkıyı yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini söyledi.

 “Her şey İskele’miz için” diyen  Sadıkoğlu, yapılan  katkılarla İskele’nin daha kaliteli bir kent olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

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