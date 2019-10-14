Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, 12’nci Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı’na katıldı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, TÜYAP Bursa Fuar Merkezi’nde 11-13 Ekim’de gerçekleştirilen 12’nci Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı’na katıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, birlik heyetinde, değişik bölgelerden 40 temsilci yer aldı. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, misyonlarının sadece üreticilerin haklarını korumak olmadığını, üreticilerin gelişimlerine de katkı sağlamanın misyonları arasında olduğunu belirterek, bu tür organizasyonlara yönelik çalışmalarını arttırarak devam edeceklerini belirtti.

Fuarlara katılım gösteren üreticilerin ülke dışındaki tarımsal destekleme modellerini de yerinde görme fırsatı bulduğunu ifade eden Kelle, özelde kırsal ve tarımsal genelde ise ülkesel kalkınmanın formülünün doğru ve zamanında yapılan destekleme modellerinde saklı olduğunu belirtti.