Kız arkadaşını saçlarından sürükleyip, inşaat demiri ile darp etti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 05:00 sıralarında, Lefkoşa’da L.A.N. (K-31), erkek arkadaşı Christopher OSEMUDİAMAN ile aralarında çıkan tartışma sonucunda, tasarrufunda bulundurduğu bıçağı sol arka omuz kısmına sokmak suretiyle adı edileni yaraladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre olay dün yaşandı, saat 05:00 sıralarında, Lefkoşa’da Christopher OSEMUDİAMAN (E-27), kalmakta olduğu ikametgahta tartıştığı kız arkadaşı Leticia Akwueh NKEMDİLİM’nin sağ gözüne yumruk vurup saçlarından çekmek suret ile ciddi şekilde darp ettikten sonra, tasarrufunda bulundurduğu inşaat demiri ile adı edilenin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine defalarca vurmak suretiyle yaraladı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

foto:arşiv

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2019, 16:08