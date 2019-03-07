Gümrük memuruna beyan etmeyerek, yasa dışı yollardan KKTC’ye tütün ithal etmeye teşebbüs eden 2 kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 10:30 sıralarında, Girne Turizm Limanı gümrük sahası içerisinde, KKTC’ye giriş yapan Z.A.T.(E-26)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada toplam 148,5 kg saf tütünü, R.A.(E-28)’ya ait bavul içerisinde yapılan aramada ise toplam 9 kilo nargile tütününü gümrük memuruna beyan etmeyerek, yasa dışı yollardan KKTC’ye ithal etmeye teşebbüs ettikleri tespit edildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 16:32