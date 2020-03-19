Koronavirüs kararına uymayanlara yasal işlem

13.03.2020 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüsü ile ilgili tedbir amaçlı bazı iş yerlerinin açılmaması hususunda karar alındığı halde; 18.03.2020 tarihinde ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimler sonucu, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Dostlar Kahvehanesi, Gazimağusa’da faaliyet gösteren African Restoran ve Ozanköy’de faaliyet gösteren Ozanköy Spor Kulüp Lokalinin açık bulundurulduğu ayrıca Dostlar Kahvehanesinde toplam 6 kişin kumar oynadıkları tespit edilmiştir.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Girne’de polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde de Belediye’den gerekli izin almaksızın iki kişinin araçla muhtelif ev tekstil ürünleri satışı yaptıkları tespit edilmiştir.

Bahse konu iş yerleri işletmecileri ve kumar oynadıkları tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.