KSP ve YKP, Koronavirüs salgını ve ekonomik sorunları görüştü

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) ile Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) yönetimlerinin dün öğleden sonra internet üzerinden görüştükleri ve görüşmede koronavirüs salgını ve beraberinde getirdiği ekonomik sorunları ele aldıkları belirtildi.

KSP'den yapılan yazılı açıklamada, "iki partinin yöneticilerinin, hükümetin koronavirüs salgınını ele almakta çok başarısız olduğu, ülkeyi tam bir kaos ortamına soktuğu, ekonomik sıkıntıların tüm yükünü emekçilerin omzuna yıkma gayreti içinde olduğu değerlendirmesini yaptıkları" kaydedildi.

Ülkede mevcut yapının sürdürülemez hale geldiği savunulan açıklamada, iki partinin ülkedeki tüm demokratik partiler, örgütler ve sendikalarla birlikte halkın kendini korumasına yönelik bölgesel dayanışma komiteleri kurulması için iş birliği yapmayı kararlaştırdıkları duyuruldu.