KTEZO’nun E-öğrenme portalı basın toplantısıyla tanıtıldı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Sonuç Odaklı Eğitim” Projesi kapsamında çırakların, kalfaların ve ustaların bireysel öğrenimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan web sitesi ve e-öğrenme portalı, bugün düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nda yer alan basın toplantısında Oda Koordinatörü Hürrem Tulga, Oda Başkanı Mahmut Kanber, AB Program Destek Ofisi Bölüm Yöneticisi Michael Docherty ve Mesleki Teknik Öğretim Daire Müdür Muavini Gülşen Hocanın birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Proje Koordinatörü Eda Hançer Akkorlu, web portalının sunumunu gerçekleştirdi.

TULGA

Oda Koordinatörü Hürrem Tulga, STÖ-devlet iş birliğinin devamlı hale gelmesinin önemine dikkati çektiği konuşmasında, AB Program Destek Ofisi’nin 30 ay boyunca projeyi desteklediğini kaydetti.

Tulga, standartların belirlenip, müfredatın ortaya çıkmasının ardından görüntülerin elektronik ortamda öğrencilere sunulduğunu ve mesleki eğitim konularına artık internet üzerinden erişilebildiğini söyledi.

Hürrem Tulga, web portalındaki görüntülerin yenilenecek olmasıyla daha kaliteli işlerin ortaya çıkacağına işaret ederek, bilinçli emek ve iş birliğinin her şeyden önemli olduğunun altını çizdi.

Tulga, bunun bir başlangıç olduğunu, istihdamı gördükçe KTEZO olarak mutlu olduklarını ve mesleki eğitimde elde edilen başarının gurur verici olduğunu ifade etti.

KANBER

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber bu tür projelerle mesleki eğitimde çıraklık ve erişkin eğitimlerinin sağlanması, yerel istihdamın nitelikli hale getirilerek artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Kanber, işsizliğin yoğun olduğu KKTC’de sanatkârlık meslek kollarına ulaşımı daha da kolaylaştırmak ve ülke ekonomisine doğrudan katkı yapmak istediklerini, çalışanların rekabet gücünü artırıp dünyada daha rekabet edebilir işgücü yaratmayı arzuladıklarını kaydetti.

DOCHERTY

Avrupa Komisyonu adına konuşan AB Program Destek Ofisi Bölüm Yöneticisi Michael Docherty de Kuzey Kıbrıs’taki çıraklık uygulamalarını ve yaşam boyu öğrenim fırsatlarını geliştirmeyi amaçlayan önemli bir projenin söz konusu olduğunu, projede çalışan öğretmen ekibinin daha önceki bir AB projesi olan VETLAM 2 projesinde oluşturulan meslek standartlarını baz alarak yaratılan eğitim materyallerini e-öğrenme platformuna dönüştürdüklerini kaydetti.

Docherty, projenin kişilerin kendilerini geliştirmesi ve yaşam boyu eğitim adına önemli olduğunu, AB’nin 10 yıl öncesinden başlayarak çıraklık eğitimini desteklediğini, Çırak ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nin bugün bu konuda ilk akla gelen referans noktalarından birisi olduğunu ifade etti.

HOCANIN

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Muavini Gülşen Hocanın da meslek eğitimlerinde iş hayatıyla eğitimin birlikte olması gerektiğini, devlet olarak kaynakları daha da iyi kullanarak aynı zamanda STÖ’lerle iş birliğini artırarak devam ettirmek istediklerini belirtti.

Hocanın, Bakanlık olarak eğitimin her safhasına katkı koymaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

PROJE HAKKINDA…

200 Bin Euroluk AB finansmanıyla yürütülen “Sonuç Odaklı Eğitim Projesi” çerçevesinde iki buçuk yıl boyunca 64 kişilik bir ekiple 15-18 yaş arası çırak ve 18 yaş üstü yetişkinlerin iç piyasadaki ihtiyaçlar doğrultusunda yetişmesini sağlamak ve ayrıca Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nin kalite ve kapasitesini artırmak maksatlı birçok çalışma yürütüldü.

E-öğrenim web sitesine www.ktezoegitim.org , www.ktezoegitim.com ve www.ktezoegitim.net adreslerinden giriş yapılabiliyor. Site üzerinden Merkez’le ilgili bilgilere, çıraklık ve yetişkin eğitim programlarına, yürütülen faaliyetler ve iletişim bilgilerine erişim sağlanabiliyor.