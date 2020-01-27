Kültür Dairesi Müdürü'nden Kıbrıs Kültür Evi’ne ziyaret

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Expo 2016 Antalya’da yer alan Kıbrıs Kültür Evi’ni ziyaret ederek burada incelemelerde bulundu.

Akpolat “Ülkemizi tanıtmak amacıyla yeni projeler geliştirmek konusunda ilgili paydaşlarımızla mutabakata vardık.” dedi.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre Kerim Akpolat, Antalya ziyareti ile ilgili olarak “Antalya’daki temaslarımız oldukça verimli geçti. Antalya’daki temaslarımızda kısa sürede ülkemizi tanıtmak amacıyla yeni projeler geliştirmek konusunda ilgili paydaşlarımızla mutabakata vardık.” değerlendirmesinde bulundu.