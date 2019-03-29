Kütüphane Haftası etkinlikleri devam ediyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin 55. Kütüphane Haftası’nı kutlama etkinlikleri kapsamında, Lefkoşa’da Milli Kütüphane’de ve Kültür Dairesi bünyesindeki Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphanelerinde çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

55. Kütüphane Haftası etkinlikleri bugün saat 10:00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak “Lütfiye Özipek ile söyleşi” etkinliği ile devam edecek. Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında yarın Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde Mine Demirci’nin ve Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde de Suzan Polat’ın Masal Anlatımı etkinlikleri yer alacak.

Kültür Dairesi’nin her yıl Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde başlattığı “Masal Günleri”nin ilki, yarın Lefkoşa’daki Milli Kütüphane’nin Çocuk Bölümü’nde saat 10.30’da yapılacak.

Masal Günleri etkinliği, çocukları kitapla buluşturarak, çocukların yaşamında kütüphanenin aktif bir rol almasını sağlamak ve farklı sanat dallarına olan ilgilerini artırmak hedefiyle gerçekleştirilecek.