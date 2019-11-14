Lefke’de kavga... Kesici alet ile omzundan yaralandı

Bugün sabaha karşı Lefke’de çıkan kavgada bir kişinin kesici alet ile omzundan yaralandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

14.11.2019 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Lefke’de Tevfik Fikret Sokak üzerinde, A.S.(E-35) bir taraf olup aralarında çıkan tartışma sonucu diğer taraf olan İ.H.(E-34) ve W.S.(E-43) ile birbirlerinin vücutlarına elleri ve ayakları ile gelişigüzel vurup kavga ettikleri sırada, A.D. tasarrufunda bulundurduğu henüz tespit edilemeyen kesici bir alet ile İ.H’yi sol omuz kısmından hafif şekilde yaralamıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir