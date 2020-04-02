Lefkoşa'da ani ölüm

Lefkoşa’da ikamet eden 69 yaşındaki Mustafa Eğer, dün saat 05:30 sıralarında, evinde rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Kolon British Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Mustafa Eğer’in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.