Lefkoşa da çıkan yangın korkuttu...150 kilo fıstık yandı

Lefkoşa da çıkan yangın korkuttu. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 10.00 sıralarında, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren “Tüccaroğlu Kuruyemişleri” isimli işyeri içerisinde muhtemelen fıstık kızartma makinesinde biriken fıstık kabuklarının aşırı ısı nedeni ile alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucunda yaklaşık 150 kilogram yer fıstığı tamamen yanarak zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.