Lefkoşa’da sahtekarlıkla para temini

Ekim-Aralık 2011 aylarında Alay Türkmen isimli şahıstan sahtekarlıkla para temini yapan 52 yaşındaki A.Ş.’nin, KKTC’ye giriş yaptığı sırada tutuklandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Ekim-Aralık 2011 ayları içerisinde, Lefkoşa’da, gerçekte tapu dairesince kayıt olması mümkün olmayan

hak sahipliliği arazilerinin, tapu masraflarını ödeyeceği bahanesi ile Alay TÜRKMEN isimli şahıstan toplam

147.500 TL ve 16.750 Euro nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilen A.Ş (E-52), KKTC’ye giriş

yaptığı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.