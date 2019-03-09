Lefkoşa’da trafik kazası: 2 yaralı!

Lefkoşa’da saat 14.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza şu şekilde oldu:

“Trafik Kazası 9.3.2019 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Mahmut Balcı (E-40), yönetimindeki RHA 4037 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Hamitköy çemberi trafik ışıklarına geldiği zaman tarafında kırmızı ışık yandığı halde yoluna devam edip o esnada çember üzerinde Hamitköy istikametine doğru seyreden Kemal Erdem (E-30) yönetimindeki MG 418 plakalı araca çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan MG 418 plakalı araç sürücüsü Kemal Erdem ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Amjad Ali (E-50) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır.

Soruşturma devam etmektedir.”