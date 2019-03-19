“Logo Tasarım Yarışması” son başvuru tarihi 8 Mart’tan 19 Nisan’a uzatıldı

Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nu temsil edecek “Logo Tasarım Yarışması”na beklenen düzeyde katılım olmadığı için, son başvuru tarihi 8 Mart’tan 19 Nisan’a uzatıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, yarışma koşulları daha önce Başbakanlık resmi sitesinden yayımlanan, ayrıca Selçuklu Cad. No: 22 Ortaköy/ Lefkoşa adresinde olan Engelliler Koordinasyon Kurulu Ofisi’nden ve Başbakanlık danışmasından temin edilebilen yarışma şartnamesine göre başvuru yapılacak.