LTB El Ele Kreşi’ne eğitici oyun ekipmanı katkısı

1 Haziran 2019 tarihi itibari ile Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB)nin sorumluluğunu üstlendiği ve uzun yıllar SORÖV tarafından hizmet verilen El Ele Kreşi için gönüllü firma ve kişilerin katkısı sürüyor. ASTA İnşaat Ltd. yetkilileri 2019 yılı sonuna kadar yeni yerine taşınarak daha fazla çocuğa daha yüksek standartta hizmet verecek olan kreşin bilgisini aldıkları zaman belediyenin bu konuda attığı adımdan mutluluk duyduklarını ve katkı sağlamak istediklerini belirttiler. Bu kapsamda ASTA İnşaat Ltd., LTB El Ele Kreşi yeni binasında kullanılacak oyun ekipmanlarına ilk katkıyı yapmış oldu.