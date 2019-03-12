LTB ile KTDB iş birliği protokolü imzaladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB) arasında şehir sakinlerini dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek amacı ile iş birliği protokolü imzalandı.

“Sağlıklı Şehir ve Şehir Sakinleri” vizyonu kapsamında hazırlanan protokole LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile KTDB Başkanı Dr. Dyt. Ayşe Okan imza koydu.

Hazırlanan protokol, şehir sakinlerini yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek, sağlıklı gıdalar tüketmeye teşvik etmek, gıda maddeleri ile ilgili yanlış bilgileri düzeltmek ve farkındalık yaratmak için yapılacak tüm çalışmaları kapsamakta.

Protokol, ihtiyaç duyulabilecek konularda bilimsel araştırmaların iş birliği içerisinde yapılması, saha çalışmaları, sağlıklı yaşam biçiminin teşvik edilmesi, yerel yönetimler sağlık vizyonu ve politikası oluşturulmasında bilgi, birikim ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla ortak faaliyetler düzenlemeyi de kapsıyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, imzalanan protokol ile toplumda beslenme kaynaklı hastalıkların azalmasına katkı sağlanacağını belirterek, KTDB Başkanı Ayşe Okan ile yönetim kurulu üyelerine iş birliklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Harmancı, KTDB ile eğitim çalışmaları, saha uygulamaları dahil olmak üzere bilimsel çalışmalarda da iş birliği içerisinde olacaklarını belirtti.

Sağlıklı yaşam ve beslenme ile sağlık arasındaki farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirten Harmancı, Mayıs ayı içerisinde sağlıklı yaşam temalı bir festivalin KTDB ile LTB ortaklığında yapılacağını da sözlerine ekledi.