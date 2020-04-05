LTB Su Faturası, Trafik Cezası, ve Emlak Vergisi Ödeme Yöntemleri

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), çağdaş ve sosyal belediyecilik uygulamaları çerçevesinde yurttaşlara su faturası ve emlak vergilerinin ödenmesi konusunda farklı yöntemler sunduğunu belirtti.

LTB’den verilen bilgiye göre, herkesin evde kalmasının elzem olduğu bu kritik günlerde yurttaşlar su faturası ve emlak vergilerinin ödemesini www.ltbonline.org adresinden kredi kartı ile yapabilecek.

Ayrıca yurttaşlar banka şubesinden ödeme veya otomatik ödeme talimatı verme, internet bankacılığı ile ödeme, ATM noktalarından ödeme, akıllı sayaç su kontürü yükleme noktaları ve LTB binası veznesini kullanabilecek.

Bu kapsamda LTB Binası Veznesi 09.00-12.00 saatleri arasında hizmet veriyor. www.ltbonline.org web sitesinden kredi kartı ile ödemeler yapılabiliyor.

Ayrıca; Banka Şubesinden Ödeme veya Otomatik Ödeme Talimatı Verme, Koopbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yakın Doğu Bank, Türk Bankası, Ziraat Bankası, Asbank, Capital Bank İnternet Bankacılığından Ödeme, İş Bankası, Yakın Doğu Bank, Türk Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, ATM Noktalarından Ödeme, Garanti Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası , Akıllı Sayaç Su Kontürü Yükleme, LTB binası, LTB 50.Yıl Fidanlığı ve Hamitköy’de bulunan cihazlardan kontür yükleme ve ödeme yapılabilecek.