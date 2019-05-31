: Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutladı.

Özçınar, gün nedeniyle yayımladığı mesajda, geleceğin teminatı olan çocuklara sahip çıkmanın büyüklerin en büyük sorumlulukları olduğuna işaret ederek, onlara daha güzel bir dünya sunmak için, çocuk haklarının farkında olup, bunun daha çok savunulması gerektiğini kaydetti.

Özçınar, “Sağlıklı toplumlar, mutlu bir insanlık, güzel bir dünya için çocuklarımızı hayallerine sınır koymadan, sevgi ile yetiştirip geleceğe hazırlamalıyız. Tüm dünya çocuklarının eşit şartlarda bir yaşam sürebilmeleri, ancak biz büyüklerin verdiği mücadele ve yaratılan farkındalıkla olacaktır” dedi.

Özçınar, “cıvıltıları ile herkesi umutlandırarak mutlu eden tüm çocuklara kucak dolusu sevgilerini” ileterek, 1 Haziran Dünya Çocuk Gününü kutladı.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2019, 19:07