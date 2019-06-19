“Maraş’ın açılma kararından memunuz”

Kıbrıs Türk Zarar Görmüş Güneyli Göçmenler Derneği, hükümetin dün açıkladığı Maraş’ın açılması kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek hükümeti kutladı.

Dernek Başkan Vekili Hasan Yılmaz Işık ve Genel Sekreter Ahmet Yıldırım imzasıyla yapılan açıklamada, bu kararın Kıbrıs sorununa barışçıl katkısı olacağı umudu ifade edildi.

Açıklamada, “Güney Kıbrıs’ta malını mülkünü terk ederek Kuzeye göç etmiş 1974 yılından beri 45 yıldır haklarını alamayan binlerce göçmen yurttaşımız Maraş’ta hak sahipleri kapsamında mağduriyetlerini öncelikle dikkate alması için Derneğimiz hükümete önemle çağrı yapmaktadır” da denildi.