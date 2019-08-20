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Market hırsızı 2 yıl sonra tutuklandı… Olaya karışan 3 kişinin cezaevinde. 1 kişi aranıyor

Market hırsızı 2 yıl sonra tutuklandı… Olaya karışan 3 kişinin cezaevinde. 1 kişi aranıyor


Çayönü’nde yaklaşık iki yıl önce marketten çalınan 5 bin TL’yle ilgili bir kişinin tutuklandığı, bir kişinin arandığı, hırsızlığa karışan 3 kişinin de benzer suçlardan merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunduğu açıklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre,  01-02-10. 2017 tarihleri, 13.00-06.30 saatleri arasında, Çayönü'nde faaliyet gösteren “Murat Market”in kapı camı kırıldı ve marketten 5 bin TL nakit para çalındı.
İleri soruşturmada suçu E.A.(E-20), M.B. (E-25), C.B. (E-25), O.T. (E-21) ve İ.E.’nin (E-19) işlediği tespit edildi. E.A. tutuklandı, M.B., C.B. ve O.T.’nun  benzer suçlardan dolayı merkezi cezaevinde hükümsüz  tutuklu olarak bulunduğu, İ.E.’nin de arandığı bildirildi.

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