Marketten kozmetik ürünleri çaldılar

12 Mayıs- 10 Haziran tarihleri, 07.30-20.30 saatleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir market içerisinden muhtelif marka ve sayıdaki kozmetik ürünleri, kasaya ödeme yapılmadan market dışına çıkarılmak suretiyle çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Ç.B. (K-19) ve P.G. (K-20) tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.