Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Osman Örek Meslek Lisesi'ne bilgisayar bağışı süreci hakkında açıklama yaptı. MDP’den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, okul yönetimi ile yapılan tüm görüşmelerin kayıt altında olduğu ifade edildi, parti olarak konuyu mahkemeye taşımaya hazır oldukları dile getirildi.

Yazılı açıklamada, MDP’nin Osman Örek Meslek Lisesi'ne 16 bilgisayar bağışladığı ancak Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun talimatıyla bilgisayar odası kapatıldığı ve bilgisayarların geri gönderilmesi için talimat verildiği öne sürüldü.

“21 Mart sabahı on kişiden oluşan parti heyeti bakanlık önüne siyah çelenk bırakarak bu davranışı protesto ettik. Bunun üzerine Bakan Çavuşoğlu ise Meclis kürsüsünden bu konuyu kendine göre anlattı” denilen açıklamada “Çavuşoğlu, okulda görev alan kişilerin parti isminden rahatsız olduğu için tabelanın indirildiğini, bilgisayarları da MDP'nin okuldan geri aldığını açıkladı” ifadelerine yer verilerek, bu açıklamanın gerçekleri yansıtmadığı öne sürüldü.

Bağış nedeniyle parti yetkililerine plaket ve teşekkür belgesi de verildiği ifade edilen açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

“Okuldan bilgisayarlar dahi alınmadı. Üstelik tabelayla ilgili okuldan rahatsız olan kimse de yok. Çavuşoğlu okul müdürünü bakanlığa çağırarak sözlü talimat verdi. Onun üzerine bilgisayar odası kapatıldı.”