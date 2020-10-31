Karaoğlanoğlu'nda meydana gelen ölümlü trafik çarpışması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Şanverdi dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.



Zanlının 6 gündür tutuklu olduğu kbelirtilerek,davalarında hazır olması için teminata bağlanması talep edild. Mahkeme, 30 bin TL nakit teminat, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlının 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, ayrıca haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.Mehmet Şanverdi tutuksuz yargılanacak.