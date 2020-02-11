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Meiklejohn ve Kumire’nin otopsisi yapıldı

Meiklejohn ve Kumire’nin otopsisi yapıldı
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ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

1. 09.02.2020 tarihinde, Çatalköy’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren David Campbell Mackenzie MEIKLEJOHN (E-71)’nun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 09.02.2020 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren Netsai KUMIRE (K-58)’nin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler neticesinde belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir.

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