Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği ve Tabipler Odası’nın 29 Şubat Cumartesi günü 6. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı çerçevesinde “Meme Kanserinde Multidisipliner Klinik Yaklaşım” konulu konferans gerçekleştireceği bildirildi.

Dernek Yönetim Kurulu adına Başkan Dr. Mehmet İnan tarafından yapılan yazılı açıklamada, konferansa konuşmacı olarak yurt dışında görev yapan ve dalında üst düzey bilgilere sahip Prof Dr. Akın Yıldız, Prof. Dr. Bahadır M. Güllüoğlu ve Prof. Dr. Pınar Borman’ın katılacağı açıklandı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen konferans Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği salonunda 14.30’da başlayacak.