Metropol’daki kasiyer için ‘pozitif’ iddiasına açıklama

Metropol Süpermarket’in Girne şubesinde görevli bir kasiyerin korona virüsü testinin pozitif çıktığı iddia edildi. İddia üzerine bölgede ikamet eden vatandaşlar büyük paniğe kapıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, marketin Girne’deki şubesinde, pozitif vakaların bulunduğunu, sosyal medyadaki gruplarda paylaştı.

Ancak bu iddia hem Sağlık Bakanlığı hem de Metropol Süpermarket tarafından yalanlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Girne’de bulunan 5 büyük market çalışanına koronavirüs testi yapıldı, herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.

Yaşananlar üzerine Metropol yönetimi de, resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunarak, “sosyal medyada sorumsuz kişilerce asılsız haberler yayılmaktadır” dedi, “Doğru haber için Sağlık Bakanlığı açıklamaları takip edilmelidir” uyarısında bulundu.

Metropol’un resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Değerli müşterilerimiz,

Bilindiği gibi salgınla mücadele kapsamında Girne bölgesi marketlerinde de test taramaları yapılmıştır.

Bu test taramaları çerçevesinde Girne Karakum bölgesinde faaliyet gösteren METROPOL süpermarket çalışanlarında test taramasından geçirilmiştir.

Yapılan testlerde sonuçlar temiz çıkmıştır. Herhangi bir olumsuz vaka ile karşılaşılmamıştır.

Gerçek bu olmasına rağmen sosyal medyada sorumsuz kişilerce asılsız haberler yayılmaktadır.

Sosyal medyada çıkan asılsız haberlere itibar gösterilmemesi gerekmektedir.

Doğru haber için Sağlık Bakanlığı açıklamaları takip edilmelidir.

Halkımız rahat olsun, sağlıkçılarımız görevlerini layıkıyla yapmaktadırlar.

Ancak bilinmelidirki bu salgınla mücadelede marketlerimizde büyük bir görev üstlenmektedirler.

Marketlerin işlerini zorlaştırmak yerine onlara yardımcı olmak aslında halk sağlığını korumaya yardımcı olmak demektir.”