Mısır polisi AA Kahire ofisini basarak dört çalışanı gözaltına aldı

Mısır polisi, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü.

TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapattı ve internet bağlantısını kesti.

Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi.

AA muhabirinin aktardığına göre, arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetti.

Daha sonra polisler, avukatı ofisin dışına çıkararak içerideki aramaya devam etti.

Gazeteciler, bilinmeyen bir yere götürüldü

Ofisteki AA çalışanı Mısırlı bir kadın gazeteciyi, gece yarısı serbest bırakan polis ekipleri,1'i Türk vatandaşı 4 kişiyi ise ofiste sabah saatlerine kadar alıkoydu.

Söz konusu gazeteciler, günün erken saatlerinde polis tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü.

AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı’nın yanı sıra Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur, Mısır Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak, konuyu başından bu yana yakından takip ediyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği nezdinde gerekli girişimlerde bulundu.

Mısır makamları açıklama yapmıyor

AA ve Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği avukatları, gazetecilerin neden gözaltına alındığı ve nereye götürüldüğüne dair Mısır makamlarından bilgi talep etti. Ancak herhangi bir yanıt alamadılar.

AA Genel Müdürü Kazancı: Mısır makamları, AA çalışanlarını derhal serbest bırakmalıdır

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır emniyet güçlerinin basına yönelik bu tutumunun kabul edilemez olduğunu belirterek, "Mısır makamları, AA çalışanlarını derhal serbest bırakmalıdır." çağrısında bulundu.

Kazancı, habercilikte küresel bir marka olan AA'nın konuyu yakından takip edeceğini ve çalışanları serbest bırakılana kadar meseleyi uluslararası basının gündeminde tutacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığından kınama

Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire Bürosu’na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mısır makamlarından AA'nın gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verilerek, "Bu pervasız tutumda basın özgürlüğünde hassas görünen Batılı ülkelerin Mısır'daki ihlallere göz yummasının payı bulunmaktadır." denildi.

TBMM Başkanı Şentop'tan geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan geçmiş olsun dileği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlediği baskın dolayısıyla AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kazancı ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, Genel Müdür Kazancı'dan olaya ilişkin bilgi aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek, çalışanların en kısa sürede sağ salim görevlerine dönmesi temennisinde bulundu.

Şenol Kazancı da Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk basınına yönelik bu yıldırma girişimi açıkça acizliktir, şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Varank geçmiş olsun dileklerini iletti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Adalet Bakanı Gül: Bu pervasız girişimi kınıyorum

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskınla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

AA'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Gül, "Mısır'da hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan Anadolu Ajansı çalışanlarının bir an önce serbest bırakılmasını bekliyor, özgür basına yönelik bu pervasız girişimi kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan geçmiş olsun dileği

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olayın ardından, Şenol Kazancı'yı telefonla aradı.

Gelişmeler hakkında bilgi alan Hulusi Akar, Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık Bakanı Koca'dan geçmiş olsun mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Kasapoğlu geçmiş olsun dileklerini iletti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olay sonrası, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Ziya Selçuk'tan geçmiş olsun mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Turhan'dan geçmiş olsun dileği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasını kınadı ve bunun Mısır'da gelinen durumun vehametini gösterdiğini bildirdi.

Çelik, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Ömer Çelik, paylaşımında, "Mısır rejiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosuna düzenlediği baskını ve yapılan baskında çalışanların gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz. Bu durum Mısır'da gelinen durumun vehametini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Mısır yönetiminin attığı bu adımın basın özgürlüğünü ve insan haklarını açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Çelik, "Gazetecilik görevi yapan, Anadolu Ajansı mensupları derhal serbest bırakılmalıdır. Anadolu Ajansının basın ilkeleri çerçevesinde icra ettiği objektif yayınların, bugüne kadar haksız ve hukuksuz uygulamaların arkasındaki çeşitli odakları rahatsız ettiğine şahit olmuştuk. Benzer bir duruma Mısır'da şahit oluyoruz. Mısır yetkilileri, dünya ajansları içinde en güçlü seslerden olan Anadolu Ajansından ve çalışanlarından özür dilemeli, provokatif adımlardan uzak durmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den geçmiş olsun mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almasının ardından, Şenol Kazancı'yı telefonla aradı.

Gelişmeler hakkında bilgi alan Pakdemirli, Genel Müdür Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İletişim Başkanı Altun: Mısır’ın darbeci yönetiminin acziyet içinde olduklarının göstergesi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "Mısır makamlarının Türk medyasına yönelik düşmanca uygulamalarını kınıyoruz." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Darbeci zihniyetlerin özgür haber alma ve ifade özgürlüğüne karşı nasıl bir korku içerisinde bulunduğunu gösteren bu haksız tutuklamaların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Türkiye'nin bölgede artan barışçıl etkinliği ve özellikle son günlerde Doğu Akdeniz ile Libya bağlamında elde ettiği kazanımlara karşılık olarak Mısır'ın darbeci yönetiminin Anadolu Ajansı çalışanlarına yönelik bu düşmanca girişimi, nasıl bir acziyet içerisinde olduklarının da göstergesidir.

Türkiye'nin gerek bölgesinde, gerekse dünyada barış, huzur ve istikrar için her türlü çabanın içerisinde olduğu bugünlerde, Türk basınına yönelik bu haksız tavrın son derece manidar olduğunu düşünüyor ve uluslararası camiayı bu olayı kınamaya çağırıyoruz."

İbrahim Kalın'dan AA Genel Müdürü Kazancı'ya geçmiş olsun dileği

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almasının ardından AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla aradı.

Konu hakkında Kazancı'dan bilgi alan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bahçeli: Bu münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki, vicdani ve insani temeli yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"Komşu coğrafyalarda kalıcı ateşkes çabalarının ısrarla sürdüğü, Akdeniz'de yükselen tansiyonun sabırla yatıştırılmak istendiği bir süreçte, Libya'da Hafter'in, İdlib'de Esad'ın, Mısır'da Sisi'nin tehlikeli tutumları ve krize oynamaları sorumsuzluktur, şuursuzluktur. Darbeci Sisi yönetiminin gözaltına alınan Ajans çalışanlarını bahanesiz serbest bırakması, ayrıca Türkiye'den özür dilemesi büyük bir mecburiyettir. Bu ayıp ve kabalığı kınıyor, Mısır'ın yanlıştan dönmesini samimiyetle ümit ve temenni ediyorum."

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: AA çalışanları derhal serbest bırakılmalı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskınla ilgili, "AA çalışanları derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye'den özür dilenmelidir." açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Şiddetle kınıyorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansı Kahire Bürosu'na Mısır yönetimi tarafından düzenlenen baskını ve çalışanların gözaltına alınmasını şiddetle kınıyorum. Görevinin başında olan, mesleğini icra etmeye çalışan basın mensupları serbest bırakılmalıdır." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Mısır derhal AA çalışanlarını serbest bırakmalı ve özür dilemeli

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AA muhabirine, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Mısır, derhal AA çalışanlarını serbest bırakmalı ve özür dilemeli." diyen Bostancı, gazetecilik faaliyeti yürüten AA çalışanlarının gözaltına alınmasının kabul edilemez bir davranış olduğunu vurguladı.

Bostancı, "Mısır ile her ne kadar anlaşmazlıklarımız olsa da uyulacak evrensel kurallar vardır. Bu çerçevede dikkat ve özen gösterilmesi gerekiyor. AA çalışanlarını hemen serbest bırakmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici'den Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun telefonu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

Mustafa Destici, Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nda geçmiş olsun dileği

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

Temel Karamollaoğlu, Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Siyaset, medya ve sendika temsilcilerinde kınama

Anadolu Ajansının (AA), biri Türk vatandaşı 4 çalışanının Kahire'de gözaltına alındığı baskın siyaset, medya ve sendika temsilcileri tarafından kınandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ile Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlediği baskını kınayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı ile ayrı ayrı görüşen Kandemir ve Kaya, olay hakkında bilgi aldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fatih Şahin de "Anadolu Ajansı Kahire bürosuna Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesini ve büro çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını şiddetle kınıyor geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Akif Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Zahid Akman da Genel Müdür Kazancı'yı aradı.

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti ve Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasını kınadı.

Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Bu arada, Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarı AA Kahire Ofisi çalışanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.