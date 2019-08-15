Nihat Nalbantoğu,Karavezirler’e takdim etti

Yazar Nihat Nalbantoğlu, “Başarılmış Bir Hayat” isimli yeni kitabını Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e takdim etti.

Değirmenlik Belediyesi açıklamasına göre, Ali Karavezirler, Nihat Nalbantoğlu’nun “Başarılmış Bir Hayat” isimli kitabını çok merak ettiğini ve en kısa zamanda okumak istediğini söyledi.

Karavezirler, büyük emek vererek kalıcı bir eser bırakan Nalbantoğlu’nu tebrik etti.