Güney Kıbrıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde milletvekili adayı olan Niyazi Kızılyürek, Akıncılar (Lüricina) köyünü ziyaret etti.

Kızılyürek, verdiği bilgiye göre, Bodamya’da geçirdiği çocukluk günlerinin ardından mülteci olarak göç ettiği ve 1964-1974 yılları arasında yaşadığı Lüricina köyünü ziyaretinde, köy kahvesinde çocukluk arkadaşları ile bir araya geldi.

Burada geçmiş günleri anarak kahve içen Kızılyürek, katılacağı Avrupa Parlamentosu seçimleri hakkında köylüleri bilgilendirdi, soruları yanıtladı ve arkadaşları ile birlikte, okuduğu okulu ve yaz gecelerini geçirdiği açık hava sinemasını ziyaret etti.