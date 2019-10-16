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Obezite ve Diyabet Paneli

Obezite ve Diyabet Paneli
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Lions Kulüpleri Obezite ve Diyabet Paneli gerçekleştiriyor.

Yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Lions Federasyonuna bağlı Girne Ada, Alsancak Mare Monte, Girne Akdeniz, Girne Beşparmak, Girne Liman, Girne Özgürada, Girne Vatan, Güzelyurt Yeşilada, Lefkoşa Başkent, Lefkoşa Merkez, Lefkoşa Sarayönü, İskele Sahil ve Mağusa Kale Lions Kulüpleri’nin ortak etkinliği Obezite Ve Diyabet Paneli, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği işbirliğinde 25 Ekim Cuma gün saat 11.00de Uluslararası Final Üniversitesi ev sahipliğinde olacak.

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