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Omorfo Belgeseli’nin” ilk gösterimi Güzelyurt’ta gerçekleştirildi

Omorfo Belgeseli’nin” ilk gösterimi Güzelyurt’ta gerçekleştirildi
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“Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü”nün hazırladığı “Omorfo Belgeseli’nin” ilk gösterimi perşembe akşamı Güzelyurt’ta GÜKAD Lokali’nde gerçekleştirildi.  

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1974 yılı öncesinde bölgede yaşayan Kıbrıslı Türklerle yapılan söyleşilerden oluşan belgeselde, “1974 öncesinde Omorfo nasıldı?”, “Komşuluk ilişkileri ne durumdaydı?”, “Hangi işlerle uğraşılırdı?”, “Eğitim ne durumdaydı?”, “İnsanlar geçinmek için ne yapardı?”, “Eğlence anlayışı neydi?”  vb. sorulara verilen cevaplarla  “1974 öncesi Omorfosu”na ışık tutuluyor.

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