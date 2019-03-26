Özçınar, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle mesaj yayınladı

Belediyeler Birliği, tiyatro sanatının, tarihin en eski sanat dallarından biri olmakla birlikte toplumların kültürel gelişimine büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Tiyatro sanatı ancak, eleştirel, özgür ve bağımsız olursa insanlığa ışık tutabilir, günümüzü anlamamıza, gelecek için bir takım mesajlar vererek, farklı bir açıdan düşünmemizi sağlar” dedi.

İzleyicisini farklı, hayal edilen bir dünyanın içine çeken tiyatronun, toplumlara, sevgi, saygı, hoşgörü, birlik, dayanışma, barış ve demokrasiyi kazandırdığını belirten Özçınar, ülkemizde imkansızlıklar içerisinde emek veren sanatçıların, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutladığını ifade ederek, tiyatro sanatının ve sanatçılarının hak ettikleri değeri bulmasını temenni etti.



