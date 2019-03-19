Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Onursal Başkanı Ahmet Necati Özkan, Dünya Seyahat Acenteleri Birlikleri Birleşik Federasyonu (UFTAA) Genel Kurulu ve Turizm Forumu’na katılıyor.
Etkinlik 26 - 27 Mart tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.
Özkan, UFTAA Genel Kurulu'na Katılacak
Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Onursal Başkanı Ahmet Necati Özkan, Dünya Seyahat Acenteleri Birlikleri Birleşik Federasyonu (UFTAA) Genel Kurulu ve Turizm Forumu’na katılıyor.
YORUM EKLE