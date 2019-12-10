banner22

Para kambiyo yasasına aykırı hareket eden 3 kişi hakkında yasal işlem

Para kambiyo yasasına aykırı hareket eden 3 kişi hakkında yasal işlem
banner30

Ercan Havalimanı’nda dün  Para ve Kambiyo Yasasına aykırı hareket eden  3 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi. 

Ercan Havalimanı’nda Y.P. (E-51), yasal limitin üstü olan 14 bin ABD doları ve 8 bin 350 Türk lirası nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edildi.

Ö.A. (E-53) ise 20 bin 900 ABD doları ve 9 bin 100 euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edildi.

Bir başka olayda da E.E. (E-29) tasarrufunda 20 bin ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edildi.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Arif Hasan Tahsin, ölümünün 7. Yıl dönümünde...
Arif Hasan Tahsin, ölümünün 7. Yıl dönümünde...
  1. Haberler

banner24

banner25

﻿