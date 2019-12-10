Para kambiyo yasasına aykırı hareket eden 3 kişi hakkında yasal işlem

Ercan Havalimanı’nda dün Para ve Kambiyo Yasasına aykırı hareket eden 3 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.

Ercan Havalimanı’nda Y.P. (E-51), yasal limitin üstü olan 14 bin ABD doları ve 8 bin 350 Türk lirası nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edildi.

Ö.A. (E-53) ise 20 bin 900 ABD doları ve 9 bin 100 euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edildi.

Bir başka olayda da E.E. (E-29) tasarrufunda 20 bin ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edildi.