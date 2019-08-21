PGM ile UFÜ arasında “Eğitim İş Birliği Antlaşması” imzalandı

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ile Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) arasında “Eğitim İş Birliği Antlaşması” imzalandı.

PGM tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Polis Genel Müdürlüğü’nde imzalanan protokole, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ile UFÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak imza koydu.

Protokol uyarınca Uluslararası Final Üniversitesi’nde eğitim görecek polis mensupları ve çocuklara indirim uygulanacak.

İmza töreninde konuşan PGM Süleyman Manavoğlu, Uluslararası Final Üniversitesi yöneticilerine eğitim konusunda sağladığı imkânlardan dolayı teşekkür etti ve üniversite ile karşılıklı eğitim konusunda her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

ÖZTOPRAK

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Abdullah Y. Öztoprak ise devletin en güvenilir kurumlarından birisi olan polis teşkilatı ile iş birliği yapmaktan onur duyduklarını belirtti.

Prof. Dr. Öztoprak, üniversite olarak kaliteye önem verdiklerini, Polis örgütü mensupları ve çocuklarının üniversitelerinde eğitim görmesinin kendileri için onur kaynağı olduğunu belirtti.

Öztoprak ayrıca, Polis teşkilatına eğitim konusunda her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını ve bu işbirliğinin uzun süreli olması temennisinde bulundu.