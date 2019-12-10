Polisten narkotik operasyonu

Lefkoşa’da dün A.A.A.M.’nin (E-25) kaldığı ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Söz konusu şahıs yakalandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da da dün Üç Çakırlar Caddesi üzerinde İ.T. (E-24), Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin kendisine yaklaştığını fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 10 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere dökerek kaçtığı sırada tespit edilerek tutuklandı. İ.T. tutuklandı.