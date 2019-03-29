Şehir Plancıları Odası Başkan Merter Refikoğlu, İçişleri Bakanlığını ve Hükümeti, eleştirdi

Şehir Plancıları Odası Başkan Merter Refikoğlu, İçişleri Bakanlığını ve Hükümeti, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci Emirnamesinde, vize işlemleri ile ilgili süreci uzatan değişiklikten dolayı eleştirdi.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkede planlama bazı kesimler tarafından engelleniyor ve hükümetler buna göz yumuyor” dedi.

Emirnamede yapılan değişikliğin kentlerde “büyük zararlar” yaratacağını savunan Refikoğlu, Gaimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi ile ilgili emirnamede yer alan “vize başvuruları kazanılmış hak elde eder” maddesinin yasaya aykırı olduğunu; çünkü İmar Yasasında bir dosyanın hak kazanması için dosyanın işlemini tamamlaması, yani inşaat ruhsatı alması gerektiğini kaydetti. Refikoğlu, Emirnamede bu maddeye yer verilmesinin, çok hızlı bir şekilde dosya hazırlanmasına neden olduğunu söyledi.

Emirnamede, dosyanın vize işlemleri için tanınan üç aylık sürenin, yapılan son değişiklikle altı aya çıkarıldığına işaret eden Refikoğlu, normal bir vize işleminin bir ay aldığını, üç aylık bir sürenin yetmemesinin tek sebebinin “dosyaların yarım yamalak, balon, spekülatif, hak kazanmak için acele bir şekilde hazırlanmasından” olduğunu savundu.

Emirnamede ayrıca emirnamenin geçerli olduğu sürede uygulamaya konması öngörülen kamu yararını ilgilendiren maddelerin hiçbirinin yapılmadığını da ileri süren Refikoğlu, Şehir Plancıları Odası olarak, Mimarlar Odası ve vizesi olan tüm odalardan yazılı olarak son bir yılda başvuran dosyaların isimsiz listesinin talep edildiğini ancak talep ettikleri tarihin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen kendilerine herhangi bir liste iletilmediğini savundu.

Refikoğlu, “Şehir Plancıları Odası olarak birinci önceliğimizin kamu yararı olduğunu bir kez daha belirtir hükümetimizi de aldığı kararlarda kamu yararını düşünmeye davet ediyoruz” dedi

PLANLAMA

Ülkemizde planlamanın yetersiz olduğunu, bunun başlıca sebebinin boş bulunan her yere yapılaşmayı savunan kesimler ve buna boyun eğen hükümetler olduğunu kaydeden Refikoğlu,

İmar Yasasına göre Lefkoşa İmar Planının beş yılda bir gözden geçirilip, revize edilmesi gerektiğini,

revize edilmesinin üzerinden yedi yıl geçmesi ve revize çalışmasının tamamlanmış olmasına rağmen bazı kesimler yüzünden bir türlü yürürlüğe konmadığını belirtti.

Refikoğlu, İngiliz Üsleri ile eş zamanlı başlatılan Beyarmudu İmar Planının üç yıl önce tamamlanmasına, İngiliz Üstlerinin kendi tarafı için yapılan imar planı uygulamaya koymasına rağmen, Beyarmudu İmar Planının bazı kesimlerin baskılarından dolayı yürürlüğe konamadığını öne sürdü.