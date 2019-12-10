“Şehirlerin Sürdürülebilirliğinde Yükseköğretimin  Önemi- Girne Bölgesi” konulu panel ,gerçekleşti

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi’nin düzenlediği, “Şehirlerin Sürdürülebilirliğinde Yükseköğretimin Önemi- Girne Bölgesi” konulu panel , GAÜ Milenyum Senato Kongre Salonunda gerçekleşti.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren, GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı, insanların bulunduğu şehirlerde mekanlarda yaşamlarını sağlıklı, güvenli ve kaliteli ortamlarda sürdürmelerinin büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, bunun, kurum kuruluşlar yerel yönetimler, üniversiteler gibi birçok kesimin işbirliğiyle mümkün olabileceğini belirtti.

Dünyada, suç ve suçluların gün geçtikçe arttığı bu günlerde eğitimin ve yüksek öğrenimin öneminin de arttığını ifade eden Saygılı, üniversite eğitimi için Kuzey Kıbrıs’ı seçen öğrencilerin, burada kaliteli bir yaşam ve eğitim süreci geçirmesinin önemine işaret etti.

GAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Bodamyalı , “Şehirlerin Sürdürülebilirliğinde Yükseköğretimin Önemi - Girne Bölgesi”konulu panelin gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür ederek, panelin özelde Girne’ye genelde ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, GAÜ Okullar Grubu Küresel Strateji ve İşbirlikleri Direktörü, Eski Turizm Bakanlığı Müstaşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’ın konuşmacı olduğu panele geçildi.