Serbest Çalışan Hekimler Birliği, "Sağlık Bakanlığı aleyhine" yeni hukuk mücadelesi başlattığını duyurdu

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, kamu hekimlerinin ikinci iş yapmasının önüne geçemediği ve mahkeme kararlarına uymadığı iddiasıyla Sağlık Bakanlığı yetkilileri aleyhinde yeni bir hukuk mücadelesi başlattığını bildirdi.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu yazılı açıklamasında, yıllardan beridir sağlıkta sistemsizliğin ana nedeni olduğunu savunduğu kamu hekimlerinin Anayasa’ya aykırı olarak ikinci iş yapmalarının önüne geçebilmek için sayısız hukuk mücadelesi verdikleri belirtildi.

Açıklamada, 8 yıl boyunca verilen hukuk mücadelesine değinilerek, mahkeme kararlarına uymadığı iddia edilen Sağlık Bakanlığı yetkilileri aleyhinde yeni bir hukuk mücadelesi başlatıldığı belirtildi.

Anayasa Mahkemesi tarafından Nisan 2018 tarihli kararda kamu hekimlerinin hiçbir şekilde özel hasta bakamayacağına, kendi nam ve hesaplarına ücret tahsil edemeyeceğine karar verildiği belirtilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı eleştirildi, “yasa dışılıkla” suçlandı ve “o zaman hodri meydan; Mart 2019 YİM’de mandamus emrine uymama” denildi.