Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), kayıplar konusunda araştırmalarından dolayı Nobel Barış ödülüne aday gösterilen Sevgül Uludağ’a desteğini açıkladı.

YKP Sekretaryası yaptığı açıklamada, araştırmacı, gazeteci Sevgül Uludağ’ın 2019 Nobel Barış Ödülüne, kayıplarla ilgili çabalarından dolayı aday gösterilmiş olmasını selamladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uzun yıllardan beri Kıbrıs’ta kayıpların bulunması çabalarına, kayıpların ve yakınlarının öykülerini kaleme alıp resmi tarih tarafından bastırılmaya çalışılan ötekinin tarihinin yeniden hayat bulmasına, toplumların geçmişleri ile yüzleşmesine katkı koyan Sevgül Uludağ’ın çabaları Nobel Barış ödülü adaylığı ile daha da değerlendi. Bu adaylıkla beraber Kıbrıs’ın işgal, militarizm, savaş ile çekilen acıların paylaşılarak toplumsallaştırılarak yeniden yaşanmaması, geleceğe barış içinde bir arada yaşamanın mümkün olduğu umudunun taşınabilmesi ve acı geçmişle yüzleşme mücadelesi de Sevgül Uludağ’ın Nobel barış ödülü adaylığı ile onurlandırıldı.”