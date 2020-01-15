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Sırt çantası içerisinde 1 kilo 100 gram ağırlığında hintkeneviri

Sırt çantası içerisinde 1 kilo 100 gram ağırlığında hintkeneviri
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1. 14.1.2020 tarihinde, saat 23:30 sıralarında Gazimağusa’da M.F.(E-44)’nin tasarrufunda bulunan sırt çantası içerisinde yapılan aramada; yaklaşık 1 kilo 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 14.01.2020 tarihinde Girne’de, Canbolat Sokak üzerinde K.M.(E-31) ve D.K.(E-31)’nin üzerlerinde polis tarafından yapılan aramada; MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 32 adet bütün, 2 adet yarım hap, yaklaşık yarım gram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kırık hap parçaları ve yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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