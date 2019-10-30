Soykan isimli markette hırsızlık: 2 tutuklu

Alayköy’de faaliyet gösteren Soykan isimli markette dükkan açma ve hırsızlık suçundun 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

25.10.2019 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Alayköy’de faaliyet gösteren Soykan isimli marketin kapısı hasar yapılmaksızın açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; 2300 TL ve 10 Euro nakit para, 1 adet 200 TL meblağlı çek yaprağı, 1 adet kredi kartı ile Gelir ve Vergi Dairesine vermek üzere hazırlanmış 01.10.2019 – 24.10.2019 tarihlerini kapsayan günlük satış raporları çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.K. (E-52) ve T.K. (E-20) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir