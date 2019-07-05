Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Taşeronlar Birliği heyetini kabul etti.

Taşeronlar Birliği Başkanı Osman Amca, kendilerinin yıllardır mücadele ettiği kayıt dışılıkla muhaceretle bakanlığın da çalışma yaptığını belirtti.

“Üzerlerine ne kadar giderseniz o kadar saklanırlar, kaybolurlar” diyen Amca, yasalarda tadilat yapıp, kayıt dışı işçi çalıştıranlara ceza vererek bu konuyu çözmek gerektiğini söyledi.

Amca, bu sorunu çözmek için ortak çalışma yapılması gerektiğine inandıklarını belirtti.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu,Taşeronlar Birliği’nin çalışma yaşamının vazgeçilmezlerinden olduğunu belirterek, sorunları çözme noktasında gereğini yapmak zorunda olduklarını kaydetti.

Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar yaptıklarını ancak 3-30 kişiyi yakalayıp yurt dışına sevk etmenin çözüm olamayacağını ifade eden Sucuoğlu, “Bizim amacımız sineği öldürmek değil, bataklığı kurutmak olmalı” dedi.

Dünyanın her yerinde kabul edilebilir kaçak oranı yüzde 0.5-3 seviyesindeyken, KKTC’de resmi rakamın yüzde 20.44 olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, kayıt dışılığı kontrol altına almanın devletin görevi olduğunu söyledi.

Kayıt dışı işçiler için af çalışması yaptıklarını ve bunun sadece işçiler için olduğunu belirterek, tamamlanan çalışmayı Bakanlar Kurulu’na götürerek, İçişleri Bakanı’na sunacağını söyledi.

Sucuoğlu, işçilere getirilecek affın haricinde, uygulanacak ciddi tedbirler konusunda da paydaşlardan görüş alarak, çalışma yaptıklarını kaydetti.

Bu konunun 2 tarafı da rahatlamasını sağlayacak uygulamalar üzerinde çalışma yaptıklarını belirten Sucuoğlu, “Sosyal Sigortalar Dairesi’nin 8-9 sağlık tetkikinin yüzde 50’sini karşılaması”, “yaşlı bakım evi ve sevgi evi arazisi” ve 1. etabı tamamlanan “Engelsiz Yaşam Evi” konusunda atılan adımları anlattı.