Tarlada yangın çıktı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün , saat 16:30 sıralarında, Akdoğan köyünün güney kısmında bulunan arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu dere yatağındaki kuru otlar ile Savaş SÖKMEZ’e ait 2 dönüm tarla içerisindeki anız, 50 metre uzunluğunda sulama hortumu, Ozan YENER’e ait 50 metre uzunluğunda sulama hortumu, 1 dönüm arazi içerisinde 2 adet limon, 7 adet incir, 5 adet zeytin, 2 adet nar, 2 adet dut, 1 adet elma, 1 adet badem ağacı ve 10 adet bağ üzümü yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Soruşturma devam ediyor.