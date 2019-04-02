Taşkent Doğa Parkı’ndan yardım çağrısı

Taşkent’te kurdukları içerisinde çeşitli hayvanlar ile doğaya özgü her şeyin bulunduğu Taşkent Doğa Parkı yardım çağrısında bulundu.

Ülkemizi etkisi altına alan ve pek çok konut ve iş yerini kullanılmaz hale getiren sel felaketinden Taşkent Doğa parkı’da etkilendi.

Taşkent Doğa Parkı’ndan sosyal medyadan yapılan açıklama şöyle;

BU BİR YARDIM ÇAĞRISIDIR!

Taşkent Doğa Parkında hafta sonu yaşanan doğal affetten dolayı çok hasar gördük... Yaşanan sel felaketi piknik alanımıza, açılmasına günler kalan Yaban Hayat Hastanemize, kendi imkanlarımızla genişletip yağmur drenaji olarak kurulan V kanallarına ve yağmur toplama barajımıza ciddi hasarlar vermiştir. Mevcut olan kötü durumdaki yol için yıllardır yaptığımız girisimler ne yazıkki sonuçsuz kaldı. An itibarı ile de Taşkentten Piknik Alanina oradan da Buffavento Kalesi ve Girne Dağyoluna giden yolun açılması ve diğer hasarlarin giderilmeai için Doğa Parkı ekibi tek başına mücadele ediyor. Kendi bünyemizden elimizden geleni yapıyoruz ama yeterli değil.

Şimdi sizden yardım eli uzatmanızı istiyoruz. Taşkent Doğa Parkı bir hayır kurumudur. Biz yaban hayat, hayvan refahı ve eğitim kurumudur. Fakat şu anda herseyimizi bıraktık altyapı çalįşması yapiyoruz. Facebookta toplam bizleri takip eden 20,000 takipçimiz var.

İster inşaat şirketi, ister belediye, ister şahıs olun, desteğiniz bize ve yaptıklarımıza katkı sağlayacaktır.

Acil İhtiyaçlarımız:

2 x kepçe

20 x adam gücü

10 x kürek

40m3 beton

1 x silindir

15 sert süpürge

Ayrıca Doğa Parkına bağış makbuzu karşılığı maddi destekte bulunmak isteyenler(şirketler bağışlarını vergiden düşebilirler) bizimle iletişime geçsinler.

İletişim için: 0548 8111156 - Funda

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 14:26