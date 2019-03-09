Temel bağlantı demirlerini çalan kişi suçüstü yakalandı

Bafra Turizm bölgesinde yapımı devam eden bir otel inşaatının temel bağlantı demirlerini çalan 36 yaşındaki bir kişi suçüstü yakalandı.

Polisin açıklamasına göre, M.Ç.(E-36) dün gece inşaatın temek bağlantı demirlerini demir kesme makasıyla kesip, hasara uğrattıktan sonra çalıp, kullanımında bulunan araçla taşıdığı sırada trafik devriye ekipleri tarafından tespit edildi.