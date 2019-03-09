Bafra Turizm bölgesinde yapımı devam eden bir otel inşaatının temel bağlantı demirlerini çalan 36 yaşındaki bir kişi suçüstü yakalandı.
Polisin açıklamasına göre, M.Ç.(E-36) dün gece inşaatın temek bağlantı demirlerini demir kesme makasıyla kesip, hasara uğrattıktan sonra çalıp, kullanımında bulunan araçla taşıdığı sırada trafik devriye ekipleri tarafından tespit edildi.
Temel bağlantı demirlerini çalan kişi suçüstü yakalandı
Bafra Turizm bölgesinde yapımı devam eden bir otel inşaatının temel bağlantı demirlerini çalan 36 yaşındaki bir kişi suçüstü yakalandı.
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