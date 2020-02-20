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Temizliğe gittiği 3 ayrı evden hırsızlık yaptı

Temizliğe gittiği 3 ayrı evden hırsızlık yaptı
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Lefkoşa’da 32 yaşındaki N.U. temizlik için gittiği 3 ayrı evden ziynet eşyası çaldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Ağustos  2019 – 14 Şubat  tarihleri  arasında, Lefkoşa’da N.U. (K-32)’nun, temizliğe gittiği Gizem HÜDAOĞLU KURTUZA’ya ait ikametgâh içerisinden adı edilene ve Sıdıka HÜDAOĞLU’na ait muhtelif ziynet eşyalarını, Emete MAVİOĞLU’na ait ikametgâhtan muhtelif ziynet eşyalarını ve Arzu ÇEVRE’ya ait ikametgâhtan ise bir adet bakır yüzüğü çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

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